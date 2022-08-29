Mersin haberi: Mersin Büyükşehir Engelsiz Yaşam Parkı'nda Zafer Bayramı Coşkusu

Gelen Mersin haberlerine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı kapsamında, günler öncesinde başlattığı kutlama etkinlikleriyle bayram coşkusunu kent geneline yaymaya devam ediyor. Bu etkinliklerin en özeli ise Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi koordinesindeki Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlendi. Parkta; ‘Yaza Veda’ ve ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ kapsamında düzenlenen coşkulu etkinlikte, özel bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında, günler öncesinde başlattığı kutlama etkinlikleriyle bayram coşkusunu kent geneline yaymaya devam ediyor. Bu etkinliklerin en özeli ise Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi koordinesindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlendi. Parkta; 'Yaza Veda' ve '30 Ağustos Zafer Bayramı' kapsamında düzenlenen coşkulu etkinlikte, özel bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, "Engelsiz Yaşam Parkı'mızda, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca gerçekleşen birçok etkinliklerde hep birlikte olduk. Büyük özveri ve fedakarlıklarla bugünlere geldik. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ve 'Yaza Veda' partisi şeklinde de etkinliğimizi düzenledik" dedi.

"ETKİNLİKLERİMİZİ, ZAFER BAYRAMI'YLA TAÇLANDIRIYORUZ"

Mersin'de en özel 30 Ağustos kutlamalarından birine imza attıklarını kaydeden Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, "Engelsiz Yaşam Parkı'nda, özel günleri atlamamaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem farkındalığı artırıyor, hem de özel bireylerimizle birlikte güzel bir etkinlik yaşıyoruz. 1 yıl boyunca burada çok güzel etkinlikler yaptık. Zafer Bayramı'yla da bugün bunu taçlandırıyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR BURADA KENDİNİ ÖZEL BİR BİREY OLARAK HİSSEDİYOR"

Özel gereksinimli oğlu Selim'le birlikte etkinliğe katılan Talip Kaya, 1 yıldır parkın üyesi olduklarını belirterek, "Burada bocce, spor, yüzme dersleri etkinliklerine katılıyoruz. Çocuğum hem konuşma, hem de spor bakımından çok ilerledi. Burada arkadaşlarıyla beraber çok uyumlu, öğretmenleri de çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

SMA Tip 2 hastası Mert Suat'ın annesi Fatma Korulmaz da "Buranın çok faydasını gördük. Çocuğum burada kendini özel bir birey olarak hissetti. Diğer çocuklardan bir farkı olmadığını hissetti. Bu bizim için çok önemli. Bu etkinlik için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Özel gereksinimli 8 yaşındaki Furkan Eymen'in annesi Şeyma Yıldızçelik ise şunları söyledi:

"Burada bütün çocuklara eşit imkan sağlamaya çalışıyorlar. Sadece çocuklara yönelik değil, annelere yönelik de etkinlikler var. O da bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Çocuğumuz drama dersindeyken; biz de pilates, el işleri, makrome gibi dersleri alabildik."