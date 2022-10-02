Mersin haberi: Mersin Büyükşehir, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Gazi Çiftliği'ne Gezi Düzenledi

Mersin haberlerine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ kapsamında, Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği’ne gezi düzenledi. Büyükşehir’in Yaşlı Destek Birimi’ne kayıtlı 20 vatandaş hem Ata mirasını gezdi hem de sosyalleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' kapsamında, Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği'ne gezi düzenledi. Büyükşehir'in Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı 20 vatandaş hem Ata mirasını gezdi hem de sosyalleşti.

Türkiye'de tarım kredi kooperatifçiliğinin ilk örneği, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işlevsel hale getirilen Gazi Çiftliği'nde, kadın ve çocukların sosyal yaşam ve üretime daha fazla katılması için çalışmalar yürütülürken çiftliğe geziler de düzenleniyor. Düzenli olarak Gazi Çiftliği'ne geziler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı yaş almışları bir araya getirdi. Büyükşehir'in servisiyle Gazi Çiftliği'ne gelen misafirler; atölyeleri, kütüphaneyi, birçok imkana sahip çiftlik binasını gezdi, ardından Gazi Çiftliği ile ilgili belgesel izledi.

"KATILIMCILARIMIZ ÇOK MEMNUN KALDILAR"

Sağlık İşleri Dairesi Yaşlı Destek Birimi bünyesinde görev alan gerontolog Cihan Tanrıverdi, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Yaşlı Destek Birimi hizmetlerinden faydalanmakta olan üyelerimizi, Silifke'de bulunan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Gazi Çiftliği ziyaretine getirdik. Burada Gazi Çiftliği hakkında 15 dakikalık bir belgesel filmi izlettik ve çiftliğe rehberlik ederek onlara çiftliği gezdirdik. Bu sene 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü bu şekilde anmak istedik. Katılımcılarımız çok memnun kaldılar" dedi.

"ÇOK DUYGULANDIM, ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Geziden çok memnun kaldığını söyleyen Emine Servili, "Bugünkü etkinliklerden dolayı çok mutluyum. Atatürk'ümüzün Gazi Çiftliği'ndeki görüntüleri, resimleri, dizaynları olağanüstü. Çok duygulandım, çok hoşuma gitti. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini diliyorum ve istiyorum. Çok güzel bir duygu seliydi. Belgeselde, Atatürk'ün yıllar önce yapmış olduğu çiftlik işi, gezmeleri, tarımla ilgili yaptığı çalışmaları izledik. Keşke şu an olsa, yaşasa da daha çoklarını yapsa ülkemiz için" diye konuştu.

"BAZI DEĞERLERİ MAALESEF KAYBETMİŞ DURUMDAYIZ"

Daha önce Gazi Çiftliği'ni duyduğunu, fakat gelme fırsatının olmadığını söyleyen Müzeyyen Çetinkaya, "Bu güzel havada, bu güzel yerde, görmediğim yerleri gördüm. Çok güzeldi, çok mutlu oldum, ama tabii ki üzüldüm de. Yani bazı değerleri maalesef kaybetmiş durumdayız. Böyle güzel bir değere de belediyemizin sahip çıkmış olması ve bunu görmüş olmaktan da çok mutlu oldum. Vahap Seçer Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Halkın her bireyi ile her yaştakilerle ayrı ayrı ilgileniyor, ayrı ayrı hizmetler veriyor. Sağ olsun, ayağına taş değmesin" dedi.

Gazi Çiftliği'ni gezerken duygu dolu anlar yaşadığını belirten Hüseyin Güler, "46 senedir Mersin'de oturuyorum. Ata'mızın böyle bir çiftliğinin olduğunu duymamıştım, görmemiştim. Bu çiftliği gördüğüm için çok mutlu oldum. 3 senedir, yeni Başkan'ımız geldiğinden beri, ben çok mutluyum. Mutluluğu 3 senedir görüyorum. Her yönden yardımcı oluyor. Başkan'ımızı takdir ediyorum" diye konuştu.

"HEPİMİZİ AYDINLATIYORLAR"

Salim Kapkin ise "Ata'mız çok iyi şeyler yapmış. Belediye Başkan'ımız da burayı güzel bir hale getirmiş. Memnun oldum geldiğime. Hepimizi aydınlatıyorlar. Ata'mızı tanıtıyorlar. Belgeselde Ata'mızı, yaptıklarını anlatıyorlar" dedi.