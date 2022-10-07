Mersin haberi: Çankaya Belediyesi Duyurdu: Yenişehir Pazaryerine 'Sağlıkçılar Parkı' Yapılacak

Mersin gelişmesine göre Çankaya Belediyesi, “Yenişehir Pazaryeri, imar planında Büyükşehir Belediyemize ait park alanı olup, alana ABB tarafından ‘Sağlıkçılar Parkı’ yapılacaktır. Bu nedenle pazarın taşınması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediyesi, "Yenişehir Pazaryeri, imar planında Büyükşehir Belediyemize ait park alanı olup, alana ABB tarafından 'Sağlıkçılar Parkı' yapılacaktır. Bu nedenle pazarın taşınması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Pazaryerine park yapacağını duyurdu. Çankaya Belediyesi, sosyal medya hesabından da paylaştığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Yenişehir Pazaryeri, imar planında Büyükşehir Belediyemize ait park alanı olup, alana ABB tarafından 'Sağlıkçılar Parkı' yapılacaktır. Bu nedenle pazarın taşınması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Cevizlidere ve Mustafa Kemal Mahallelerinde yeni pazaryeri yapılmış ve Yenişehir pazarındaki tüm sebze-meyve esnafımıza bu iki pazarda yer verilmiştir. Sosyete pazarı 100. Yıl İşçi Blokları Pazarına taşınmış ve yine burada da tüm esnafımıza yeni yerleri verilmiştir. Anlaşılacağı üzere tek bir esnaf dahi dışarıda bırakılmamış; kimse mağdur edilmemiştir. Taşınma ve yeni açılan Pazar yerlerinin belirlenmesi sürecinde Belediye Başkanımız, Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan ile iki kez görüşmüş ve bu kararlar Oda'nın talepleri doğrultusunda birlikte alınmıştır."