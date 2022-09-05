Mersin haber | Yenişehir Halk Kart'ın Aylık Tutarları Hesaplara Yatırıldı
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Gelen Mersin haberlerine göre Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart’ın Ağustos ayı tutarları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.
Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın Ağustos ayı tutarları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.
Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart uygulamasında bu ay 951 aile yararlandı.
Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor.
Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.