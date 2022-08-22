Mersin haber! Yenişehir Belediyesi'nden KPSS Adaylarına Destek

Mersin haberleri... Mersin Yenişehir Belediyesi, 18 Eylül'de yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına 10 günlük ücretsiz genel tekrar programı ile destek verecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'deki adayları eğitimlere katılmaya davet etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 18 Eylül'de yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) adaylarına 10 günlük ücretsiz genel tekrar programı ile destek verecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'deki adayları eğitimlere katılmaya davet etti.

Geçen ay yapılan ancak yürütülen soruşturma kapsamında iptal edilerek 18 Eylül'de yapılacağı açıklanan KPSS için Mersin Yenişehir Belediyesi, PEGEM Akademi iş birliğiyle hızlandırılmış eğitim programı verilecek.

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında verilecek Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık, gelişim psikolojisi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile program geliştirme ve öğrenme stratejisi eğitimi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde verilecek. Belirlenen günlerde sabah saat 09.00'da başlayacak ve uzman eğiticiler tarafından verilecek eğitimler 17.30'da sona erecek.

KPSS adayları 0530 832 49 02 numaralı telefonu arayarak, başvuru yapabilecek ve detaylı bilgi alabilecek.