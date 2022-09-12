Mersin haber: Vahap Seçer, Öğrencilere Seslendi: 'Zihniniz Akdeniz Kadar Açık, Notlarınız Toroslar Kadar Yüksek Olsun'

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, "Sevgili çocuklar; zihniniz Akdeniz kadar açık, notlarınız Toroslar kadar yüksek olsun" dedi.

Yenişehir İlkokulu'nda düzenlenen programa, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile velileri katıldı.

VALİ PEHLİVAN: "EMİNİM Kİ, MERSİN EĞİTİMDE DAHA DA YUKARILARA ÇIKACAKTIR"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni eğitim-öğretim sezonunun hayırlı olmasını temenni ederek,"Yeni bir heyecanla, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunu bugün başlatıyoruz. Yurdumuzun 81 vilayetinde olduğu gibi, Mersinimizde de okullarımız şenlendi, neşelendi. Coşku ile okul bahçeleri, derslikler doldu taştı. Bu yıl artan bir heyecanla, daha fazla bir heyecan ve sevinçle yeni sezona hazırlanıyoruz. Eğitimde başarı ve kalite düzeyinde belli seviyelere gelmiş, önemli mesafeler kat etmiş, önemli başarılar elde etmiş Mersinimiz, inanıyorum ki bu sezon birkaç basamak daha yukarılara doğru çıkacaktır. Elbette ki bu, müşterek gayretle olacak" diye konuştu.

BAŞKAN SEÇER: "ÇAĞDAŞ DÜNYA İLE REKABETİ, BİLİM VE SANATLA GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Konuşmasına, çocukların enerjisinden kendilerinin de faydalandığını belirterek başlayan Başkan Seçer, "Eğitim, toplumların en temel unsurlarından bir tanesidir. Birçok konuda toplumları yönetenler hata yapabilir. O hatadan dönüldüğü zaman, kısa bir süre içerisinde telafisi mümkün olabilir. Ama eğitim alanında yapılan hataların telafisi, uzun yıllar sürebilir. Onun için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte, 'Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir' şiarıyla günümüz dünyasında, muasır medeniyet seviyesine çıkacaksak, çağdaş dünya ile rekabet edeceksek; hurafelerle değil, bilimle, teknikle, sanatla bunu gerçekleştirmek zorundayız. Onun için de eğitime-öğretime ihtiyacımız var. Onu verecek olan çok değerli, çağdaş, yüzü Batı'ya dönük, Atatürk ilkelerini ve prensiplerini kendine şiar edinmiş bir öğretmen topluluğuna ihtiyacımız var. Onlarla bu ülkeyi kalkındıracağız" dedi.

"EN ÖNEMLİ PRENSİPLERİMİZDEN BİRİSİ, EĞİTİME EN YÜKSEK KATKIYI SUNMAK"

Büyükşehir Belediyesi olarak, yasaların verdiği yetki çerçevesinde eğitime katkıyı en üst düzeyde yapmak istediklerini vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Eğitim alanında her ne kadar makro politikaları belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı da olsa, yerel yönetimler olarak yasalar çerçevesinde bizlerin de bazı uygulamaları hayata geçirme şansımız var. Mutlaka yerel yönetimler, eğitime bir kaynak ayırmak durumundadır. Bizim de yönetime geldiğimizden beri temel prensibimiz, imkanımızı en üst seviyede kullanarak, Mersin'de eğitime katkı sunmak, Mersin'i bir öğrenci kenti yapmak. Sadece ilköğretim çağında, burada yaşayan ailelerimizin çocukları için değil. 4 üniversitemize ülkenin her yerinden, hatta diğer ülkelerden öğrenci gelmesini sağlamak için, Mersin'i bir cazibe merkezi haline getirecek tedbirleri, katkıları bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz."

"İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Eğitim alanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bugüne kadar çok değerli çalışmaları birlikte yaptıklarını ve bu iş birliğinin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Bu çalışmalarda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğimiz devam edecek. Çünkü her şey çocuklarımız için, her şey ülkemiz için, her şey geleceğimiz için. Sevgili çocuklar eğitim-öğretim yılınız hayırlı olsun. Zihniniz Akdeniz kadar açık, notlarınız Toroslar kadar yüksek olsun" dedi.