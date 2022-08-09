Mersin yerel: Tarsus Belediyesi, Semt Pazarı İhalesini Canlı Yayınladı

Mersin haberi: Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altaylılar Mahallesi'ne yapılması planlanan Semt Pazarı yapım işinin açık ihalesi gerçekleştirildi. Yapım işi verilen ihalenin birinci oturumunda 6 teklif verilerek sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altaylılar Mahallesi'ne yapılması planlanan Semt Pazarı yapım işinin açık ihalesi gerçekleştirildi. Yapım işi verilen ihalenin birinci oturumunda 6 teklif verilerek sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarsus'ta yapılması planlanan pek çok proje, Tarsus Belediyesi tarafından mal ve hizmet alımı için açık ihale usulleri çerçevesinde sosyal medya üzerinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi, bu kapsamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile EKAP (Elektronik Kamu İhaleleri Platformu)üzerinden Altaylılar Mahallesi'ne yapılması planlanan Semt Pazarı yapım işinin ihalesini gerçekleştirdi. İhale Komisyonu Başkanı Emre Ak tarafından yapılan açık ihale, teklif mektuplarının okunarak açılması ile başladı. İdare tarafından belirlenen yapım işinin yaklaşık maliyeti, 9 milyon 346 bin 415 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Teker teker okunan ihale teklifleri, bilgisayar üzerinden verilen bilgiler etrafında teyit edildi. Tekliflerin değerlendirildiği canlı yayında 6 teklifin 5'i birinci oturum için teklif değerlendirmesini tamamlayabildi. Teklif değerlendirilmesinin ardından ihale sona erdi.