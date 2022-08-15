Mersin haber... Tarsus Belediyesi, 12 Mahallenin Daha Yolunu Asfaltladı

Mersin haber... Tarsus Belediyesi kentin birçok noktasında başlattığı “Sathi asfalt kaplama” çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Tarsus Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı olarak toplamda 12 mahallede gerçekleştirilen çalışmalar, kentin modern ve konforlu yollara ulaşmasını sağlıyor.

Tarsus Belediyesi kentin birçok noktasında başlattığı "Sathi asfalt kaplama" çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Tarsus Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı olarak toplamda 12 mahallede gerçekleştirilen çalışmalar, kentin modern ve konforlu yollara ulaşmasını sağlıyor.

Tarsus Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, merkezden kırsal kesimlere kadar sorumluluk alanında bulunduğu yollarda asfalt çalışması yapıyor. Bu kapsamda Kütüklü, Muratlı, Özlüce, Topçu, Eskişehir, Cırbıklar, Kumdere, Akçakocalı, Takbaş, Çokak, Çavuşlu ve Kozoluk Mahalleri'nde sathi asfalt kaplaması gerçekleştirildi.

Toplamda 12 mahallede yapılan çalışmaların devamında ise şehir merkezinde kaldırım çalışmaları başlayacak.

"TARİHTE BU YOL İLK DEFA YAPILIYOR"

Akçakocalı Mahalle Muhtarı Ali Beycioğlu, yol çalışmalarından duyduğu memnuniyeti, "Bir süre önce başkanımıza söylemiştik. Burada sert çekirdekli üzüm ve zeytin üretiliyor. Mahalle içerisinde mezarlığımız var. Bir cenaze olduğunda vatandaş toz topraktan rahatsız olup sitem ediyordu. Kendisine söyledik, yolumuzu yaptı. Tarihte bu yol ilk defa yapılıyor. Bir asırdır ilk defa yapıldı. Ama ilgilenen olmadığından dolayı yönetime başkanımız geldikten sonra çok şükür yapıldı. 5 kilometrelik asfalt çalışması 15 gün içerisinde tamamlandı. Yılın ilk meyvesi burada çıkıyordu. Meyvelerimizin tozdan kaynaklı kalitesi kayboluyordu. Ülke ekonomisine çok büyük katkıda bulunuldu" diyerek dile getirdi.

"HEM TOZDAN, HEM DE SIKIŞIKLIKTAN KURTULDUK"

Eskişehir Mahalle Muhtarı Bayram Bölükbaş ise çalışmalarla ilgili, "3 dönemdir mahalle muhtarlığı yapıyorum. 3 dönemdir de mezarlık yolumuza devamlı malzemeli bakım yapılıyordu. Ama sağ olsun başkanımız sayesinde mezarlık ve ziyaret yolumuz asfalt oldu. 2019 yılında belediye başkanımız seçildikten sonra bize söz verdi. 2 buçuk yıl içerisinde bu yolu yapacağını söyledi. Biz de 'Sorun değil başkanım, 2 buçuk yıl çekeceğimize 3 buçuk yıl olsun ama yapılsın' dedik. Sağ olsun o da yaptı. Vatandaş tozdan çok çekiyordu. Cenaze zamanları araçlar dönüş yapamıyordu. Çünkü yolumuz dardı, genişletildi. Asfalt yapıldı. Hem tozdan, hem de sıkışıklıktan kurtulduk. Belediye başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz" dedi.

"TRAKTÖRLER RAMPADAN ÇIKAMIYORDU"

Kumdere Mahalle Muhtarı Yakup Alışkan ise "2 parça yolumuz vardı. Burası 7-8 yıldır berbat bir şekildeydi. Traktörler rampadan çıkamıyordu. Bundan halkımız çok rahatsızdı. Biz bunu başkanımıza ilettik. Belli bir süreden sonra ön çalışmasını yaptılar. Yaklaşık 10 gün önce sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı. Şu anda traktörlerde, arabalarda çok rahat çıkıyor. Herkes çok memnun. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz" diye konuştu.