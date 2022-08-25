Mersin haber: Mezitli Yazlık Sineması'nın Duvarları Usta Sanatçıların Resimleriyle Donatıldı

Mersin haberine göre Mezitli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, ilçedeki Yazlık Sinema’nın duvarlarına Türkan Şoray, Fatma Girik, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Türk Sineması’nın unutulmaz sanatçılarının resimlerini yaptı.

Mezitli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, ilçedeki Yazlık Sinema'nın duvarlarına Türkan Şoray, Fatma Girik, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Türk Sineması'nın unutulmaz sanatçılarının resimlerini yaptı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yazlık Sinema'nın duvarlarına sanatçıların resimlerini yapan grubun çalışmalarını inceledi. Bir süre fırçayı alarak resim yapanlara destek olan Başkan Tarhan, gösterdikleri duyarlılık ve belediye çalışmalarına verdikleri destek nedeniyle gruba teşekkürlerini iletti.

Tarhan, "Pek çok projemizde bizlere destek vererek belediyemizin en önemli gönüllü destekleri oluyorlar. Bugün de Yazlık Sinemamızın duvarlarına, tam da olması gerektiği gibi Türk Sineması'na büyük katkıları bulunan unutulmaz sanatçılarımızın resmini yapıyorlar. Türk Sineması nostaljisini Yazlık Sinemamızın duvarlarında yaşatıyorlar. Ben de hem moral vermek hem de bu güzel anlara tanıklık etmek için ziyaret ettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.