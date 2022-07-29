Mersin haber! Mezitli Belediyesi Yeni Eğitim Sezonu İçin Çalışmalara Başladı

Mezitli Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemine hazırlık kapsamında çalışmalarına başladı.

Mezitli'de yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. Bu kapsamda, okul önlerinin ve yaya geçitlerinin bakımlarını yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, silinen çizgileri yeniledi. Okul çevrelerinde temizlik ve düzenleme çalışması yürüten ekipler, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Geleceğimizin mimarlarının yetiştiği kurumlarımızın, aydınlık bir dünya inşa edebilecek bireyler yetiştirebilmesi için eğitime uygun olması gerekiyor. Öğrencilerin eğitimlerini güven içerisinde yapabilmeleri için okullarımızda gereken temizlik ve dezenfektan çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine yaya geçidi, okul geçidi gibi yerlerde bakım ve düzenlemeler yapıyoruz. Eğitimine destek olduğumuz her çocuk ülkemizin geleceği ve aydınlık yüzüdür. Bu yüzden üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."