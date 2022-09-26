Mersin haber: Mersin Büyükşehir Lgs Kurs Merkezleri'nde Sıcak Yemek Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal medya hesabında duyurduğu; dezavantajlı mahallelerdeki kurs merkezlerinden yararlanan ortaokul öğrencilerine yönelik öğle yemeği hizmeti; Turgut Türkalp, Halkkent, Mithatpaşa, Eskiömerli ve Özgürlük LGS Kurs Merkezleri'nde başladı.

5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik kurs hizmeti verilen merkezlerde sabahları derse gelen öğrenciler, öğleden sonra da okullarına gidiyor. Zamanla yarışan öğrenciler, kurs merkezinin sunduğu öğle yemeği hizmeti sayesinde evlerine gidip yemek zorunda kalmadıkları gibi okulda da para harcamak zorunda kalmıyor. Hem zamanları hem de paraları cebinde kalan öğrenciler, sağlıklı sıcak yemek yiyerek okullarının yolunu tutuyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZ YEMEKLERİNİ YEDİKTEN SONRA OKULLARINA GİDECEK"

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "LGS Kurs Merkezlerimizden faydalan öğrencilerimizin, öğleden önce bizlerden aldığı dersler sonrası eve gidip yemek yemelerinin, sonrasında okullarına yetişmelerinde sıkıntı yarattığını gözlemledik. Bu öğrencilerimizin ya yemek yemeden okullarına gittiklerini, ya da aperatif geçiştirdiklerini gördük. Aşhane'deki gıda mühendislerimizle birlikte bir menü hazırladık. Burada bizler öğrencilerimizin hem fiziksel gelişimine, hem de bilişsel gelişimine uygun bir katkı sunmak istiyoruz. Bundan böyle, tüm LGS Kurs Merkezlerimizden faydalanan öğrencilerimiz önce derslerini alacaklar, ardından ücretsiz öğle yemeklerini yiyecekler ve biz onları bu şekilde okullarına uğurlayacağız. Kurs merkezlerimizde LGS'ye hazırlanan yüzlerce öğrencimiz bu hizmetimizden faydalanacak" dedi.

"KANTİNLER ÇOK PAHALI. BİR SİMİT ALIYORDUM, DOYMUYORDUM"

Uygulamadan yararlanan öğrenciler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nupelda Kardelen Turhan: "Bu kursu çok seviyorum. Dersimiz saat 11.20'de bitiyor. Sonra yemekhaneye geliyor ve yemek yiyoruz. Yemekler çok güzel. Evden direkt okula gidiyor ve yemek götüremiyordum. Fazla bir şey de alamıyordum. Bir simit alıyordum, doymuyordum. Şimdi yemeğimi kurs merkezinde yiyorum."

-Şirin Altunç: "Ben bu kursa 5. sınıftan beri geliyorum. Kursumuz ve öğretmenlerimiz çok iyi. Eğlenceli bir şekilde ders anlatıyorlar. Yemekler çok leziz. Annem evde yemek yapmak zorunda kalmıyor. Bence bu kursa herkes gelmeli. Eve gidiyordum, yemeğimi yiyordum, kıyafetlerimi giyiyordum bayağı zorlanıyordum. Ama şimdi burada yemek olduğu için, okuluma daha kolay gidebiliyorum."

-Pelin Sevgibaşı: "Yemekler çok güzel. Kurs da çok güzel. Öğretmenlerimiz de çok iyi ders anlatıyorlar. Yemekler doyuruyor. Çıkışta aç kalmıyoruz. Direkt servise gidiyordum. Kantin fiyatları çok pahalı. Hamburger 20 lira, tost 18 lira. Teşekkür ederiz."

-Sarya Atilla: "Vahap Amca bu kursu bizim için açtı. Burayı çok sevdim, çok mutluyum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmenlerimiz bize çok ilgi gösteriyor. Dersler arası etkinlik, oyun, deney yapıyoruz. Yemekler de çok güzel. Hiç derdimiz kalmıyor. Tok halde okula gidiyorum ve çok güzel bir şey."

"BÜYÜKŞEHİR, ÇOCUKLARIMIZIN HER İHTİYACINI DÜŞÜNÜYOR"

Eğitim desteği kadar hayata geçirilen uygulamadan da memnun olduklarını kaydeden veliler ise şöyle konuştu:

-Hülya Akkum: "Çocuğum beğenerek yiyor, lezzetli olduğunu söylüyor. Genelde evde fazla bir şeyler yemiyor, ama burada kalabalıkta çocuklarla beraber yemeğini gayet güzel yiyor."

-Silva Akgül: "Yemek için çok sevindim. Çünkü zaman kısıtlamasından nasıl ayarlayacağımızı düşünemediğimiz için, bu konuda çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Ekonomik koşullar maalesef çok kötü. Zorda kaldığımız zamanlar oluyor tabii ki. Bunda da desteğini esirgemeyen belediyemiz sağ olsun."

-Hatice Zararsız: "Buraya dün başladık ve hiç beklemediğimiz bir sürprizle karşılaştık. Öğlen yemeğini de vereceklerini söylediler ve gerçekten o yönden çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim için çok büyük bir artı oldu. Şu anda kırtasiye masrafları, okul masrafları o kadar arttı ki, çocuğunuza harçlık verirken bile yetişmiyor. Bize bunu sundukları için çok teşekkür ederiz."