Mersin haber | Mersin Büyükşehir'in Kıyafet Evi Projesinin 2. Şubesi Tarsus'ta Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet desteği sağlamak adına başlattığı Kıyafet Evi projesinin 2. şubesini, Tarsus Duatepe Mahallesi'nde açtı.

Sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocukları için kıyafet ve ayakkabı desteği sağlayan Kıyafet Evi'nin ulaştığı çocuk sayısı, her geçen gün artıyor. İlki Mersin merkezde Ulu Cami Meydanı'nda açılan Kıyafet Evi'nin 2'ncisi Tarsus'ta hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvurarak, Kıyafet Evi hizmetinden faydalanabiliyor. Kıyafet Evi'nden, ihtiyaç sahibi yurttaşlar yılda 3 kere ihtiyacına göre elbise ve ayakkabı alabiliyor. Minikleri önceleyen Kıyafet Evi sayesinde aileler, her bir çocuk için 2'şer parça kıyafeti, bir mağazadan alır gibi seçip ve üzerinde deneyerek alabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Kıyafet Evi hizmeti ile ilgili detayları aktararak, "Kıyafet Evi'nin ikincisi Tarsus'ta açıldı ve hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımızın Kıyafet Evi'nden faydalanabilmeleri için, başvuru şartımız var. Başvuran vatandaşlarımızın, öncelikle sosyal güvenlik durumları inceleniyor. Kriterleri taşıyan vatandaşlarımız Kıyafet Evi'ne gelip, 0-12 yaş aralığındaki çocukları için kıyafet seçerek alabiliyorlar. Her bir çocuk için 2 adet kıyafet veriyoruz. Vatandaşlarımız yılda 3 kere bu hizmetten yararlanabilir. Her 4 ayda bir yeni başvuru yapmak şartıyla, gelip buradan ihtiyaçlarına göre, çocukları için uygun kıyafetleri seçebiliyorlar" dedi.

Merkez'de bulunan Kıyafet Evi'ne Tarsus'tan da yoğun talep geldiğini belirten Yaşar, "İlk kıyafet evimizi Mersin merkezde açmıştık. Talep çok yoğun oluyor. Tarsus'tan da çok talep vardı. Vatandaşlarımız Mersin'e kadar yorulmasınlar, hizmetimiz daha ulaşılabilir olsun diyerek, Tarsus'ta 2. Kıyafet Evimizi açtık" diye konuştu.