Mersin haber! Mersin Büyükşehir, Halk Kart'ın Temmuz Ayı Tutarlarını Hesaplara Yatırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haber! Mersin Büyükşehir, Halk Kart'ın Temmuz Ayı Tutarlarını Hesaplara Yatırdı

Mersin haber! Mersin Büyükşehir, Halk Kart'ın Temmuz Ayı Tutarlarını Hesaplara Yatırdı

Mersin yerel haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart’ın temmuz ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

 - Güncelleme:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'ın temmuz ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğe örnek projelerinden biri olan Halk Kart'ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Her ay faydalanan sayısının sosyoekonomik durum baz alınarak güncellendiği Halk Kart uygulamasından temmuz ayında 11 bin 48 kişi yararlandı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada bu ay hesaplara toplam 2 milyon 60 bin 280 lira yatırıldı. Halk Kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da kasasına katkı sağlıyor.

ANKA / Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title