Mersin haber: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Eğitim Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Mersin yerel haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın, itfaiye personelinin tam kapsamlı eğitimi için hayata geçireceği, dokuz farklı istasyondan ve eğitim alanlarından oluşacak Ata Eğitim Merkezi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın, itfaiye personelinin tam kapsamlı eğitimi için hayata geçireceği, dokuz farklı istasyondan ve eğitim alanlarından oluşacak Ata Eğitim Merkezi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden, genişliği, kapsamı ve içeriği dünya standartlarında olacak olan Ata Eğitim Merkezi'nde sadece Türkiye'deki değil, bölge ülkelerden gelecek itfaiyecilerin de eğitim alabilmesi hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın inşaat mühendislerinden Mustafa Özlem Yılmazoğlu, 8 bin 400 metrekare alan üzerine kurulan Ata Eğitim Merkezi'nin, itfaiyecilerin hem zihinsel hem fiziksel olarak zorluklara, yangınlara ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlayacak kapasitede olacağını söyledi.

"İYİ VE DONANIMLI İTFAİYECİ YETİŞTİRMEK İÇİN HAZIRLANAN BİR PROJE"

Ata Eğitim Merkezi ile itfaiyecilerin tam donanımlı olmasının hedeflendiğini belirten Yılmazoğlu, "Projemiz, iyi ve donanımlı itfaiyeci yetiştirmek için hazırlanan bir proje. Bu projede, itfaiyecilerimizin formda kalması için bir spor salonumuz ve crossfit sahamız var. Aynı zamanda karşı tarafta 3 katlı kulemiz var. Bu kuleden itfaiyecilerimiz hiçbir donanım olmadan, kendi el becerileri ile tırmanıp, oradaki yaralı veya kurtarılacak kişiyi sadece bir itfaiyeci hortumu ile kurtaracak şekilde eğitim alacaklar" dedi.

HER TÜRLÜ ZORLUĞA KARŞI EĞİTİMLER VERİLECEK

İtfaiyecilerin çeşitli kazalara, acil durumlara müdahale edebilmeleri için araç kurtarma, kuyu kurtarma gibi istasyonların da Merkez'de bulunacağını ifade eden Yılmazoğlu, "Burada aynı zamanda farklı birkaç tane ünitemiz daha var. Mesela konteynır sahalarımız var. Konteynırlarda 600 derece santigratta arkadaşlar; patlamalarla, ağır yangınlarla duman altında nasıl kurtarılış yapılacağını öğrenecekler" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE EN YENİ 3 PROJEDEN BİRİSİ"

Merkez'de altı tane kurtarma köpeğinin yer aldığı köpek eğitim istasyonunun da kurulacağını dile getiren Mustafa Özlem Yılmazoğlu, "Köpek eğitim alanımız da var. Burada 6 tane kurtarma köpeğimiz eğitim alacak. Aynı zamanda yüzme havuzu olacak. Köpekler ayrıca havuzda da eğitilecekler. Türkiye'de en yeni 3 projeden birisi. Burada sadece ülkemizden değil, çevre ülkelerden de itfaiyecilere eğitim vermeyi hedefledik. Bu şekilde çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Ata Eğitim Merkezi'nde, Mesleki Eğitim Salonu, Gözlem ve Atak İstasyonu (katı yakıt işletimli), Yangın Evi İstasyonu (sıfır görüş-Suni dumanlı-gece görüşlü kamera ve ses takipli), Tanker Kazası Yangınlarına Müdahale İstasyonu (LPG işletimli), Kuyu Operasyonları İstasyonu, Yüksek Açı Kurtarma İstasyonu, Trafik Kazalarına Müdahale İstasyonu, Kentsel Arama Kurtarma İstasyonu, İtfaiye Sporları Eğitim ve Tırmanma Kulesi, Dengede Yürüme Tahtası, Yüksek Atlama Tahtası ve Köpek Eğitim Merkezi bulunacak.