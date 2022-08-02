Mersin haber: Lgs Gülnar Birincisi Mersin Büyükşehir Kurs Merkezi'nden Çıktı

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında Mersin Gülnar birincisi İzzet Nergiz oldu. Nergiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gülnar'da açtığı Kurs Merkezi'nde eğitim aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi öğretmenlerinin eğitim-öğretim ve psikolojik desteği ile Lgs'ye hazırlanan İzzet Nergiz, Gülnar birincisi olmayı başardı. Öğrencinin annesi Fatma Nergiz ise "Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi bu ücra köşelerde unutmadı" diye konuştu. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin yarıştığı LGS sınavında Gülnar 1.'si olan 13 yaşındaki İzzet Nergiz, mutluluğunu ailesi ve Gülnar Kurs Merkezi öğretmenleri ile paylaştı.

Tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan üç çocuklu Nergiz ailesinin son çocuğu olan İzzet Nergiz, yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını LGS Gülnar 1.'si olarak aldı. Başarısının sırrını çok çalışmak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Gülnar Kurs Merkezi öğretmenlerinin kendisi ile birebir ve yakından ilgilenmelerine bağlayan öğrenci "Çok sevinç verici bir duygu. Çünkü başarılı oldum. Gülnar birincisi olunca çok mutlu oldum. Açıkçası böyle bir sonuç bekliyordum. Mersin Büyükşehir Belediyesi öğretmenlerimin yaptığı deneme sınavlarında da zaten, 2-3 defa birinci olmuştum" dedi.

"BANA HEP YARDIMCI OLDULAR"

Derslerden arta kalan boş zamanlarında ailesinin hayvanları ile ilgilenen ve annesine yardımcı olan İzzet, yıl boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi öğretmenleri ile irtibat halinde olduğunu söyledi. Nergiz "Bana hep yardımcı oldular. Bazen onlar arıyordu, bazen de bilemediğim sorular olduğunda ben onları arıyordum. Benim için önemli bir destekti. Kendimi pekiştirmemde de yardımcı oldular. Başarımda bunun da payı çok büyük" diye konuştu.

YENİ HEDEFİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yeni hedefinin lise eğitiminin ardından YKS'de Yazılım Mühendisliği bölümünü kazanmak olduğunu söyleyen İzzet Nergiz, "Yazılım Mühendisi olmayı hedefliyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Mersin veya Gülnar'da lise eğitimimi tamamlayacağım. Lise eğitimimde de Büyükşehir'e ait Kurs Merkezleri'ndeki öğretmenlerle iletişim içinde olacağım" dedi.

Gelecek yıl LGS sınavına girecek olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan İzzet Nergiz "Sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem, Büyükşehir Belediyesi'nin Kurs Merkezi'nden destek almaları. Onlara çok büyük faydası olur. Çünkü oradan gelen denemeler, öğretmenlerle kuracakları iletişim ile kendilerini daha çok pekiştirebilirler, daha çok başarıya ulaşabilirler. Her türlü faydası olur onlara" diye konuştu.

ANNE FATMA NERGİZ: "BÜYÜKŞEHİR BİZİ BU ÜCRA KÖŞEDE UNUTMADI"

Oğlunun başarısı ile gurur duyduğunu belirten anne Fatma Nergiz ise "Oğlum birinci olduğu için çok mutlu oldum. Çok çalıştı. Geceleri yatmadı, bazen elinde kalem, test kağıdıyla uyuyakalıyordu. Uyandırdığımda ise tekrar atak yapıp, anında çalışmaya devam ediyordu. Oğlumdan çok memnunun, aynı zamanda evde bana da yardımcı oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği denemelerden de çok faydalandı. Büyükşehir bu ücra köşelerde bizi unutmadı. Burası önceden kasabaydı ama şimdi mahalle oldu. Bir köy okulumuz vardı, ama ulaşımı bayağı bir zordu. Okul müdürümüzün de, oğlumun başarısında çok payı var. O denemelerle oğlum çalıştı, kazandı. Beni de çok mutlu etti" dedi.

BAŞKAN SEÇER'DEN TEBRİK

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi'nde LGS sınavına hazırlanan başarılı gence bir hediye paketi gönderen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, hediye paketi içinde yer alan Atatürk'ün Nutuk kitabının giriş sayfasına yazdığı yazıda, "Sevgili İzzet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefte, ülkemize ve insanlığa faydalı bir birey olacağından hiç şüphem yok. Başarıların daim, yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.