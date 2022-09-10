Mersin haber... Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mersin'de cenaze törenine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Emniyet Müdür Yardımcıları İsmail Petek ve Selma Petek'in dün motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocukları Buğra Petek'in cenaze törenine katıldı.

Aktaş, cenaze töreni önce Mersin İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile müdür yardımcıları ve şube müdürlerince karşılanan Aktaş, daha sonra cenaze törenin yapıldığı Muğdat Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Aktaş, meslektaşları İsmail Petek ve Selma Petek'e baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Buğra Petek'in cenazesi, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze töreninin ardından şehir mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bazı milletvekilleri ve emniyet mensupları katıldı. - MERSİN