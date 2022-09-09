Mersin haber: Büyükşehir İtfaiyesi, Mersin'deki orman yangınlarını için canla başla görev yaptı

Mersin yerel yerel haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 araç, OSB'ye bağlı 1 araç ve toplam 15 personel, Mersin'in Gülnar ilçesinde kontrol altına alınan yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 araç, Osb'ye bağlı 1 araç ve toplam 15 personel, Mersin'in Gülnar ilçesinde kontrol altına alınan yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele etti.

Kent genelinde doğal afetler ve trafik kazaları başta olmak üzere birçok olaya anında müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Türkiye'nin herhangi bir noktasında yaşanan doğal afet olaylarına da duyarsız kalmayarak, çalışmalara katıldı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Mersin'in Gülnar ilçesinde yangınların söndürülmesi için de kısa süre içerisinde bölgeye ulaşarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yangın söndürme çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve OSB ekiplerinin canla başla mücadele ettiğini belirterek, "Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'mıza bağlı 4 araç, OSB'ye bağlı 1 araç ve 15 personel yangın söndürme çalışmalarına kısa süre içerisinde katıldı. Ekiplerimiz canla başla büyük bir gayret gösterdi" dedi.

Bölge halkına ve Türk milletine geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Allah bölgede fedakarca yangın söndürme çalışmalarını yürüten tüm ekiplerden razı olsun. Yaşanan yangından dolayı elbette ki çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSB'ye bağlı ekipler, Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükheceli Mahallesi'nde bir mesire alanındaki yangına müdahale ederken, yangının farklı bölgelere sıçramasını önlemek amacıyla da güvenlik koridoru oluşturdu.

Bölgedeki yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını da gerçekleştirerek farklı bölgelerde yangınla mücadelesini büyük bir gayretle sürdürdü.

Öte yandan Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ