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Mersin GİAD, Onkoloji Hastası Çocuklara Umut Oldu

Mersin GİAD, Onkoloji Hastası Çocuklara Umut Oldu
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Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) yönetimi, onkoloji hastası çocuklarla bir araya gelerek onlara hediyeler verip moral kaynağı oldu. Ayrıca ailelere destek sağlamak amacıyla halk müziği etkinliği düzenlendi.

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) yönetimi ve kadınlar kurulu üyeleri, onkoloji hastası çocuklarla bir araya gelerek gönüllerine dokundu.

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Mersin GİAD yönetimi, çocuklara çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldular. Mersin GİAD Başkanı Adem Yülselgüngör, çocukların mutlu olmalarına sebep olabilmenin gururu içerisinde olduklarını belirterek, hepsine acil şifalar diledi.

Ayrıca, kanserli çocukların ailelerine moral sağlamak için tertip edilen halk müziği etkinliği kapsamında, Motif Türk Halk Müziği Topluluğuna da bu etkinlikte sponsor olan Mersin GİAD yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine ve toplumsal desteklerine devam edeceklerini belirttiler.

Bu ve benzeri desteklerin, toplumsal yardım bilincini arttıracağını söyleyen Başkan Yükselgüngör, bu tarz etkinliklerin yanı sıra yeni projelerle sosyal sorumluluk alanında faaliyetlere devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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