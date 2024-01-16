Üye Girişi
Haberler

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Başkanlık Adayı Belli Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kuruluna adaylar netleşmeye başladı. Gazeteci Beycan Üçkardeş, başkanlık için adaylığını açıkladı ve mesleğin sorunlarını çözmek için çalışacağını belirtti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) 27 Ocak tarihinde olağan genel kurula giderken, adaylar da netleşmeye başladı. Bu çerçevede gazeteci Beycan Üçkardeş, MGC Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Üçkardeş, adaylığını Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıyla duyurdu. Uzun yıllar mesleğin her kademesinde görev alan bir gazeteci olarak, mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını yakından hissettiğini söyleyen Beycan Üçkardeş, "Bunların çözümü için 27 Ocak'ta yapılacak MGC'nin genel kurulunda başkan adayı olarak gireceğimi duyurmak istiyorum" dedi.

Gazetecilerin, toplumun en önemli güçlerinden birisi olarak gösterildiğine işaret eden Üçkardeş, "Halkın, yaşadığı sorunların çözümü için adres gösterdiği gazeteciler, gelgelelim kendi sorunlarının çözümü için gidecek bir adres bulamıyor. Kendi seslerini duyurmakta güçlük çekiyor. Bu noktada en önemli görev meslek örgütüne düşüyor. Mesleki dayanışmanın sağlanması, cemiyetimizin aktif bir yapı haline gelmesi, sorunlarımızın çözümünde en önemli unsurdur. Ben ve arkadaşlarım bunu başarmak için göreve talibiz" ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim çalışmaları, yarışmalar, ulusal, uluslararası teşvikler ve destek projeleri ile mesleğini layıkıyla yapmak isteyen gazetecilere katkı sunmak istediğini dile getiren Üçkardeş, "Birçoğumuzun cebinde taşıdığı üyelik veya mesleki tanıtım kartlarını çipli hale getirerek alışveriş, eğlence, sağlık gibi farklı sektörlerde gazetecilerimize özel indirimler, kampanyalar yapılabilmesi için çalışma yapmayı planlıyoruz. İlçelerde bulunan üyelerimizle birlikte sımsıkı bir aile olmak istiyoruz. Bunun için sürekli yollarda olacağız. Onların sıkıntıları, dertleri de bizim derdimizdir, biz bir aileyiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mersin Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir? Halk TV konuğu Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar biyografisi! Resmi Gazete atama kararları! 16 Ocak Resmi Gazete kararları neler? 2431 Sayılı Resmî Gazete düzenlemeleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title