Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Başkanlık Adayı Belli Oldu

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) 27 Ocak tarihinde olağan genel kurula giderken, adaylar da netleşmeye başladı. Bu çerçevede gazeteci Beycan Üçkardeş, MGC Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Üçkardeş, adaylığını Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıyla duyurdu. Uzun yıllar mesleğin her kademesinde görev alan bir gazeteci olarak, mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını yakından hissettiğini söyleyen Beycan Üçkardeş, "Bunların çözümü için 27 Ocak'ta yapılacak MGC'nin genel kurulunda başkan adayı olarak gireceğimi duyurmak istiyorum" dedi.

Gazetecilerin, toplumun en önemli güçlerinden birisi olarak gösterildiğine işaret eden Üçkardeş, "Halkın, yaşadığı sorunların çözümü için adres gösterdiği gazeteciler, gelgelelim kendi sorunlarının çözümü için gidecek bir adres bulamıyor. Kendi seslerini duyurmakta güçlük çekiyor. Bu noktada en önemli görev meslek örgütüne düşüyor. Mesleki dayanışmanın sağlanması, cemiyetimizin aktif bir yapı haline gelmesi, sorunlarımızın çözümünde en önemli unsurdur. Ben ve arkadaşlarım bunu başarmak için göreve talibiz" ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim çalışmaları, yarışmalar, ulusal, uluslararası teşvikler ve destek projeleri ile mesleğini layıkıyla yapmak isteyen gazetecilere katkı sunmak istediğini dile getiren Üçkardeş, "Birçoğumuzun cebinde taşıdığı üyelik veya mesleki tanıtım kartlarını çipli hale getirerek alışveriş, eğlence, sağlık gibi farklı sektörlerde gazetecilerimize özel indirimler, kampanyalar yapılabilmesi için çalışma yapmayı planlıyoruz. İlçelerde bulunan üyelerimizle birlikte sımsıkı bir aile olmak istiyoruz. Bunun için sürekli yollarda olacağız. Onların sıkıntıları, dertleri de bizim derdimizdir, biz bir aileyiz" diye konuştu. - MERSİN