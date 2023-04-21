Mersin'den Kadın Kooperatifi'nden Depremzede Çocuklara 23 Nisan Ziyareti

Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kooperatif ortakları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi deprem bölgesindeki çocuklar ve kadınlarla bir araya geldi. Meral Seçer, “Bu çalışmanın bir farkı var. Kadınlar üretti, buradaki çocuklara sevgiyle yolladı. Biz de buna köprü olduk” dedi.

Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kooperatif ortakları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi deprem bölgesindeki çocuklar ve kadınlarla bir araya geldi. Meral Seçer, "Bu çalışmanın bir farkı var. Kadınlar üretti, buradaki çocuklara sevgiyle yolladı. Biz de buna köprü olduk" dedi.

Mersin'den Kadın Kooperatifi organizasyonu ile eğitim alan kadınların, atölye ve mahallelerde ürettiği oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara hediye eden Mersin'den Kadın Kooperatifi, bayram öncesi çocukların yüzlerini güldürdü. Çocuklar ve kadınlarla bir araya gelmek ve çocuklara bayram hediyelerini vermek için deprem bölgelerine giden Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin ilk durağı, Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesi oldu. Burada hem incelemelerde bulunan hem de kadın ve çocuklarla bir araya gelen Meral Seçer ve kooperatif ortakları, kadınlarla sohbet etti, dertlerini dinledi.

Narlı'nın ardından Adıyaman'a geçen Mersin'den Kadın Kooperatifi, ziyaret ve oyuncak dağıtımlarını Karaburun ile Ozan köyünde sürdürdü. Daha sonra Adıyaman'ın Harmanlı ilçesinde giden Seçer ve kooperatif ortakları, ziyaretleri sırasında kadınlarla sohbet edip çocuklara oyuncak dağıttı.

Meral Seçer, Mersin'den Kadın Kooperatifi olarak Mersin'deki kadınların ürettiği oyuncakları 23 Nisan dolayısıyla deprem bölgelerindeki çocuklara ulaştırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Biz kooperatif olarak, kadınlara bu oyuncakların yapılmasını öğrettik. Sonra kadınlarımız bunları ürettiler. Onları hayırseverler satın aldı. Bu çalışmanın bir farkı var. Kadınlar üretti, buradaki çocuklara sevgiyle yolladılar. Biz de buna köprü olduk. Zaten Mersin ile Adıyaman artık kardeş kent oldu. Buradaki çocuklar oyuncaklara sarıldıkça bizi hatırlayacaklar.

Cumhuriyet'imizi kuran, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çocuklara da en büyük bayramı Atatürk armağan etmiştir. Biz de bu vesileyle sizlerle bir araya geldik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum."

OYUNCAK DAĞITIMI, İKİNCİ GÜN DE MALATYA'DA DEVAM ETTI

Ziyaretinin ikinci gününde Malatya'ya geçen Mersin'den Kadın Kooperatifi, Özalper Mahallesi'nde kurulan çadırkentte çocuklar ve kadınlarla buluştu. Seçer ve kooperatif ortaklarına burada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti. Çadırkentte depremzede vatandaşlarla sohbet eden kooperatif ortakları ve Ağbaba, çocuklara oyuncak dağıtarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Deprem bölgesine gelmekten dolayı hüzünlü olduklarını, çocuklarla buluşmaktan dolayı da mutluluk duyduklarını kaydeden Seçer, şunları söyledi:

"Umarım en kısa sürede yaralar iyileşir ve normal hayatlarına dönebilirler. Bunun da olacağına inanıyorum. Vekilimize de bize eşlik ettiği için teşekkür ediyorum."

Çok güzel bir etkinlik düzenlendiğini söyleyen CHP'li Ağbaba ise şunları aktardı:

"Malatya, depremde büyük bir yıkıma uğradı. Birçok insan evini, iş yerini kaybetti. Bugün çocuklarla buluşulması çok önemli ve güzel. Mersin halkına, Sayın Meral Seçer'e ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'ne teşekkür ediyorum. Sadece çocuklar değil, bizler de mutlu olduk. Bu zor günlerde dayanışma çok önemli."

Mersin'den Kadın Kooperatifi, daha sonra Ören, Polat ve Esentepe mahallelerinde de çocuklar ve kadınlarla buluştu. Çocuklara oyuncak dağıtan kooperatif, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken çocukların da bayramını kutladı.