Mersin'den Hatay'a gelinlik ve oyuncak desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinden Kadın Kooperatif ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Hatay'da yaşayan ve evlenecek olan kadınlar ile Hataylı çocuklar için anlamlı bir proje hayata geçirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinden Kadın Kooperatif ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Hatay'da yaşayan ve evlenecek olan kadınlar ile Hataylı çocuklar için anlamlı bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında Hatay'da yaşayan ve evlenmek üzere olan kadınlar için gelinlik, çocuklar için de oyuncak desteği gerçekleştirildi. Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) üyesi ve aynı zamanda kendisi de Hataylı olan moda tasarımcısı iş insanı Yelda Narin tarafından bağışlanan gelinlikler Hataylı kadınları mutlu ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifinin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye Projesi' kapsamında kadınlar tarafından üretilen oyuncaklar da Hataylı çocukların yüzlerini güldürecek.

"Projenin yeni hayatlar kurmak için bir ışık olacağını düşünüyorum"

Proje hakkında konuşan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinden Kadın Kooperatifi en önemlisi Mersin GİŞKAD Üyesi Yelda Narin hanımın bağışlarıyla bu gelinlikleri Hatay bölgesine, Hatay Büyükşehir Belediyemize yollayacağız. Yelda Hanım da bir Hataylı olarak böyle bir projeden dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini bizlere iletti. Belki her şey eskisi gibi olmayacak ama bu projenin yeni hayatlar kurmak için bir ışık olacağını düşünüyorum" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş ise desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer'e teşekkür ederek, "İlk etapta gastronomi ile ilgili desteklerini gördük. 3,5 ay süreyle Hatay Gastronomi Evini Mersin Gastronomi Konağında misafir ettiler. Oyuncak destekleri de çok anlamlıydı. Bütün çadır kentlerde ve konteyner kentlerde bir sürü çocuğumuzu memnun ettiler. Bu 3. proje. Burada da yeni yuva kuracak gençlere umut olmak adına yine ellerini o sıcak ellerini uzattılar. Gelinliklerin hepsi ayrı bir güzel. Umarım güzel yuvalara bir vesile olur. Genç arkadaşlarımıza bir umut olur bu gelinlikler. Bu gelinlikleri Hatay EXPO alanında bir moda evi konseptiyle temiz bir şekilde geri alma koşuluyla, temiz bir şekilde, isteyen vatandaşlara gençlerimize sunacağız. Çünkü sadece bir kişi değil, yüzlerce gelini bununla mutlu edelim istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN