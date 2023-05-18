Mersin'deki Refaketçi Evi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, hasta ve yakınları için 'Dosthane' adıyla hayata geçirdiği ücretsiz 'Refakatçi Evi' projesi, 2021 yılı Ocak ayından bu yana misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Hizmet verdiği süre boyunca toplam 874 hasta ve bin 50 hasta yakınını ağırlayan Refakatçi Evi, misafirlerine sıcak bir aile ortamı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen 'Refakatçi Evi' projesi ile kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi gören hastaların ve yakınlarının konaklama sorunu çözülürken, hastanelere uzak ilçelerde ve kırsal mahallelerde yaşayan hasta ve hasta yakınlarının, yaşadıkları zor süreçte her bakımdan yardımına koşuluyor. Onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarının 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenlerin ve refakatçilerinin ise en fazla 30 gün süreyle ücretsiz konaklama yapabildiği Dosthane'de, konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin yanı sıra, hastaların hastaneye ulaşımları da Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği servisler ile yapılıyor.

"Misafirlerimize bir ev ortamı sunmaya çalışıyoruz"

Merkeze uzak olan ilçelerde ve kırsal mahallelerde ikamet eden ve merkezde yer alan kamu ile üniversite hastanelerinde tedavi gören hasta ve yakınlarını Refakatçi Evi'nde ağırladıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Dosthane Refakatçi Evi Sorumlusu Dila Yumuşak, "Refakatçi Evimizde kalan hastalarımıza ve yakınlarına kahvaltı, akşam yemeği, psiko-sosyal destek hizmeti ve otel ile hastane arasında transfer hizmeti sunuyoruz. Ayakta ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarımız 30 gün, onkoloji servisinde tedavi gören misafirlerimiz 45 gün konaklayabiliyorlar. Refakatçi Evi'ne girişte TC kimlik kartı, hastanın ikametgah belgesi ve hastanede tedavi gördüğüne dair evrak gerekiyor. Vatandaşlarımız, 'Alo 185 Teksin Mersin'i arayarak Refakatçi Evi'ne başvuruda bulunabiliyorlar" dedi.

Refakatçi Evi'nde sıcak bir aile ortamı oluşturmaya çalıştıklarını ve kalan misafirlerin kendilerini evlerindeymiş gibi rahat hissetmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Yumuşak, "Çünkü uzak yerlerden geliyorlar. Burada uzun süre tedavi görüyorlar. Bu yüzden kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Her zaman için bize başvurulabilirler, kapımız onlara daima açık. Misafirlerimiz burada kaldıkları süre boyunca birbirleriyle arkadaş oluyorlar, daha sonrasında da iletişime devam edebiliyorlar" diye konuştu.

"Ben buraya 'evim' diye hitap ediyorum"

54 yaşındaki Ümmühan Cihankar, onkoloji servisinde tedavi görüyor. Yaklaşık 1 haftadır Refakatçi Evi'nde kaldığını belirten Cihankar, "Allah razı olsun, gerçekten çok güzel bir imkan sundular. Anamur'dan, uzak yerden geliyoruz. Günlük gidip gelmemiz imkansız olacaktı. Çok şükür buradan memnunuz. Sabah kalkıyorum, gidip kahvaltımı alıyorum. Tedavim saat 13.00'de. Tedavimi alıp tekrar buraya geliyorum. Ben buraya 'evim' diye hitap ediyorum, çok benimsedim galiba. Büyükşehir Belediyesinin arabası alıyor, hastaneye götürüp tedavim bitince de oradan alıp Refakatçi Evi'ne bırakıyor. Allah razı olsun Büyükşehirin hizmetlerinden" şeklinde konuştu.

"Çok memnunum"

Tedavi görmek için Çamlıyayla'dan gelen Muhsin Akpınar ise "Saat 08.00'de beni hastaneye götürüyorlar, 'işiniz bitince arayın' diyorlar, geri getiriyorlar. İki öğün yemeğimizi veriyorlar. Ben böyle bir yerde parayla kalamam. Allah razı olsun Belediye Başkanından. Burayı arıyoruz, 'yeriniz hazır' diyorlar. İyi bir hizmet. Büyükşehirin hizmetinden çok memnunum. Çamlıyayla'da da söylüyorum. 2-3 arkadaşımız geldi burada kaldı" ifadelerine yer verdi. - MERSİN