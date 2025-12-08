Haberler

Mersin'den dolandırılan 2 milyon liralık ziynet eşyasını ele geçiren polise ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 2 milyon lira değerinde ziynet ve para dolandırıcılığı yapan H.Y., Osmaniye'de polis tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanmasında emeği geçen polis ekibi ödüllendirildi.

MERSİN'de gerçekleştirilen 2 milyon lira değerinde ziynet ve para dolandırıcılığı şüphelisi H.Y. Osmaniye'de bindiği takside polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliyi yakalayan ekibe Mersin İl Emmiye Müdürlüğünce gönderilen ödüller Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva tarafından personele takdim edildi.

23 Ekim'de gerçekleşen dolandırıcılık olayı sonrasında, şüphelilerin yanlarında bulunan para ve ziynet eşyalarıyla birlikte Osmaniye'ye geldikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 13 adet kaydı bulunan H.Y., yaklaşık 2 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasıyla birlikte bindiği taksiyle kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı. Olayda ele geçirilen para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alınarak, şüpheli şahısla birlikte Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, şüphelinin yakalanmasında üstün gayret gösteren personeli makamında kabul ederek, özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Müdür Sarıbuva, "Osmaniye'den geçiş yok. Sizlerin güzel çalışmaları oluyor, bundan da memnunuz. Bu çalışmalar halkımızın nazarında da takdir alıyor. Göstermiş olduğunuz emek ve çabalardan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen hediyeler de Emniyet Müdürü Sarıbuva tarafından ilgili personele takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title