Mersin Değirmendere köyünde geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy meydanında kuyruk oluşturdu.

Bayram namazı için köy camisine gelen vatandaşlar, namazın ardından köy meydanında bayramlaştı. Birbirleriyle bayramlaşabilmek için sıraya girerek kuyruk oluşturan köylüler, meydanda birkaç tur atmak zorunda kaldı.

Köylülerden Mustafa Ay, gelenek haline gelen bayramlaşmanın 40 yıla yakındır yapıldığını söyledi. Mustafa Gül ise bayramlaşma halkasının 1980'lerde başladığını ve gelenek haline geldiğini belirtti. Köy imamı Fahrettin Şentürk ise Değirmendere'de 5 yıldır görev yaptığını ifade ederek, "Bugün bayram. Köyümüzünü güzel adetleri var. Bunlardan biri de topluca selamlaşma kültürü. Memleketimizde bu var ama burada daha güzel uygulandığını görüyoruz. Bunun çeşitli vesilelere sebep olduğunu da görüyoruz. Mesela küs olanlar barışabiliyor" dedi.

"Bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Değirmendere Mahallesi'nin 25 yaşındaki Muhtarı Harun Karagöz de köyde örf ve adetlerin devam ettiğini söyledi. Bayram namazının ardından camiden çıkan köylülerin meydanda topluca bayramlaştığını belirten Karagöz, yıllardan beri devam eden gelenek sayesinde hem birlik ve beraberliğin sağlandığını, hem de küs ve dargınların barıştığını kaydetti.

Yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurgulayan Karagöz, "Şehirde veya başka yerlerde yaşayan hemşerilerimiz bayram dolayısıyla köye geldiklerinde birbirlerini görme imkanı da buluyor" dedi. - MERSİN