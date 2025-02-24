Mersin'de Yüksekten Düşen Genç Tutuklandı, Ailesi İyileşmesini Bekliyor

Mersin'de yaklaşık 10 gün önce yüksekten düşen 28 yaşındaki Hatip Örge, hakkında bulunan tutuklama kararı nedeniyle tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. Ağabey Hasan Örge, kardeşinin tamamen iyileşemediğini öne sürerek, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmesini istedi.

Mersin'de yaşayan 28 yaşındaki Hatip Örge hakkında yaklaşık 7 yıl önce banka hesabının kullanılmasına bağlı dolandırıcılıktan dava açıldı. Dava süreci tamamlanırken, Örge 13 Şubat'ta Toroslar ilçesindeki bir yakınını ziyarete gitti. Burada yaklaşık 10 metre yüksekten düşen genç, Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki bacağında kırıklar oluşan ve sırtında dikiş bulunan Örge, hakkında bulunan tutuklama kararı nedeniyle tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabey Hasan Örge ise kardeşinin henüz tamamen iyileşemediğini öne sürerek, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmesini istedi. Hatip Örge'nin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Önce iyileşsin, iyileştikten sonra cezasını çeksin"

Hasan Örge, 13 Şubat'ta balkondan düşen kardeşi hakkında daha önceden banka hesabına gelen para nedeniyle görülen davada tutuklanma kararı çıktığını söyledi. Düşmeye bağlı olarak kardeşinin bacakları ve belinden ameliyat geçirdiğini, akciğerinde ise sönme olduğunu belirten Örge, "Tutuklanmasının ardından kardeşimi cezaevine götürdüler. Cezaevinde durumunun kötüleşmesi üzerine tekrar hastaneye yatırdılar. Biz kardeşimizi göremiyoruz. Kardeşimin bir suçu olabilir ama önce iyileşsin, iyileştikten sonra cezasını çeksin. Biz buna karşı değiliz" dedi.

Kardeşinin durumunun kötü olduğunu ve kendine bakacak halde olmadığını savunan Örge, "Bir cezaevine götürüyorlar, tekrar hastaneye getiriyorlar. Kardeşimizi göremiyoruz. Hayati durumunun risk taşıdığını görüyoruz. Doktor taburcu olmasını onaylamış ama biz kardeşim hakkında heyet raporu istiyoruz" diye konuştu.

Örge, kardeşinin tedavi sürecinin tamamlanması için avukat aracığıyla başvuruda bulunacaklarını kaydetti. - MERSİN