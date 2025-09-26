Haberler

Mersin'de Yakıtı Biten Araç İçin Vatandaş ve Polis İş Birliği

Mersin'de Yakıtı Biten Araç İçin Vatandaş ve Polis İş Birliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yakıtı biten otomobil, vatandaşlar ve bir polis memurunun yardımlarıyla akaryakıt istasyonuna güvenli bir şekilde ulaştırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Mersin'de yakıtı biten otomobil yol ortasında kaldı. Vatandaşlar ve bir polis, aracı iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Anamur Muzlu Kavşağı'nda iddiaya göre yakıtı biten otomobilin sürücüsü ışıklarda çaresiz kalınca çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bu sırada kavşaktan geçen Toplum Destekli Polis Memuru Orçun Düzel de motosikletinden inerek vatandaşlarla birlikte aracı itmeye başladı. Araç, el birliğiyle yakında bulunan akaryakıt istasyonuna güvenli bir şekilde götürüldü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar ve polisin duyarlı davranışı takdir topladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de hayal kırıklığıydı! Yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'de hayal kırıklığıydı! Yeni takımında kral oldu
Gülden Coni cinayetinde katilin aldığı cezaya tepki yağıyor

Savunması hakimi bile şok etmişti, aldığı cezaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.