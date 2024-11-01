Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ve Toroslar'da 4 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına alıdı. Evlerde yapılan aramada 347 gram esrar, 42 gram kenevir tohumu, 25 bin 870 adet uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 26 sikke ile 1 cep telefonu ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,