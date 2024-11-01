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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda, 347 gram esrar, 42 gram kenevir tohumu ve 25 bin 870 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ve Toroslar'da 4 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına alıdı. Evlerde yapılan aramada 347 gram esrar, 42 gram kenevir tohumu, 25 bin 870 adet uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 26 sikke ile 1 cep telefonu ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
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