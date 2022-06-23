Mersin'de ücretsiz mobil kuaför hizmeti sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin beğeni toplayan projeleri arasında yer alan ve 'Yar saçların lüle lüle' sloganıyla yol alan 'mobil kuaför' aracı, birçok noktada vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

7'den 70'e her yaş grubundan kadın ve erkeğin ücretsiz faydalandığı 'mobil kuaför' aracı, bu kez de Tarsus'un kırsal mahalleleri arasında yer alan Karakütük'e uğradı. Bugüne kadar Tarsus'a bağlı 50'ye yakın mahallede hizmet veren 'mobil kuaför' aracında, kadın ve erkeklere özel ayrı ayrı bölümlerde hijyen kurallarına azami özen gösterilerek kuaförlük ve berberlik işlemleri hiçbir ücret almadan gerçekleştiriliyor. Çocukların da faydalandığı araçta hizmet gören herkese, ayrıca temizlik kitleri de armağan ediliyor. Saç kesimi, saç boyası, tıraş, el ve ayak tırnak bakımı ile cilt bakımı yapılan 'mobil kuaför' araçları, berber veya kuaför olmayan yerleşim yerlerinde verdiği hizmetle, maddi yönden de vatandaşları büyük bir yükten kurtarıyor.

"Talep ettim, hemen cevap verdiler"

Karakütük Mahallesi Muhtarı Mehmet Çelik, özellikle yaş almış vatandaşların, kent merkezine berber veya kuaförlük hizmetleri için gidip gelirken zorlandıklarını belirterek, "Vahap Başkanıma, köyüm adına ve kendi şahsım adına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet. Hizmetin büyüğü küçüğü olmaz. Köyüm buradan Tarsus'a 40 kilometre. Bazen yaşlılarımız gidemez. Talep ettim, köyümde yaşlılar var gelemez, tıraş olmaları için. Sağ olsunlar hemen cevap verdiler, geldiler. Ben de tıraş oldum, çok da güzel" dedi.

"İlk defa köyümüzde böyle bir hizmet gördük. Gayet memnun kaldık"

Mobil kuaförün hizmetlerinden faydalanan mahalle sakinlerinden Nurgül Yıldırım ise "Büyükşehir Belediyemizin bize vermiş olduğu, sunmuş olduğu bu hizmet için çok teşekkür ederiz. Kuaför arkadaşlardan çok memnun kaldık. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Köyümüzün böyle bir ihtiyacı vardı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. İlk defa köyümüzde böyle bir hizmet gördük. Gayet memnun kaldık" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel