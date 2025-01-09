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Mersin'de Turizm Amaçlı Arazi Satışına Tepkiler

Mersin'de Turizm Amaçlı Arazi Satışına Tepkiler
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Erdemli ilçesinde hazineye ait 26 bin metrekarelik arazi, 522 milyon TL peşin ve 616 milyon TL vadeli fiyatlarla satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, kumsal alanıyla iç içe olan bu arazinin satılmasına karşı çıkarak, millet bahçesi gibi halkın yararlanabileceği bir alan olmasını istiyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kısmı Akdeniz'in içinde kalan, bir kısmı da kumsal olan toplam 26 bin metrekarelik arazi peşin 522 milyon, vadeli ise 616 milyon TL'den satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, şehrin içinde kalan alanın turizm amaçlı da olsa satılmamasını isteyerek, millet bahçesi gibi vatandaşların faydalanacağı bir yer olarak değerlendirilmesini istedi.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından olan Mersin'de hazineye ait bir arazinin Emlak Yönetim aracılığıyla müzayede yoluyla satışa çıkması dikkat çekti. Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi sınırları içinde yer alan ve Doğu Akdeniz'le iç içe girmiş 6 ada 48 parsel olarak görünen 26 bin 85 metrekarelik arazi turizm alanı olarak ilana konuldu. Bugün ihale ile vadeli 616 milyon lira, peşin de 522 milyon liraya satılması planlanan arazinin yaklaşık 8 bin metrekaresinin ise kıyı şeridi içerisinde deniz ve kumsal alanı olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, yazın denize girdikleri, kışın ise güneşli günlerde yürüyüş yapıp, balık tuttukları kumsalın da içinde yer aldığı arazinin satılmasına karşı çıktılar. Özele satılmasından ziyade millet bahçesi gibi herkesin yararlanabileceği bir alan haline getirilmesini isteyen vatandaşlar, deniz ve kumsalın satılmasıyla ilk defa karşılaştıklarını söylediler.

15 yıl önce Adana'dan gelerek Mersin Erdemli'ye yerleştiğini belirten Sinan Aksoy, alanın satılacağı ile ilgili söylenti duyduklarını ancak kendilerinin satılmasını istemediklerini, halk plajına çevrilebileceğini söyledi.

Denizle iç içe girmiş arazinin satılmamasını isteyen Leyla İnce de, denizin vatandaş olarak kendilerinin olduğunu ifade etti.

Çocuklarıyla kumsala yürüyüşe gelen Aslıhan ve Bayram Bayır çifti, bölgeye kimsenin dokunmasını istemediklerini belirterek, halk plajı veya millet bahçesi gibi herkesin faydalanacağı bir yer olması gerektiğini kaydettiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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