Mersin'de Tüketici Koruma Denetimleri Yapıldı

Mersin'de Tüketici Koruma Denetimleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü, 1-30 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde 948 firmada 53 bin 342 ürün inceleyerek haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi ihlalleri tespit etti. Denetimlerde işletmelere toplam 155 bin 134 TL para cezası uygulandı.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerle, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı gibi konuları mercek altına aldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 948 firmada toplam 53 bin 342 ürün incelendi. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışına yönelik yapılan kontrollerde çeşitli ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda, 6502 Sayılı Kanun uyarınca işletmelere toplam 155 bin 134 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde, şikayetlerini 'Alo 175 Tüketici Hattı' üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı.

Yetkililer, denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Beykoz'da denize girmek yasaklandı

İstanbul'un bir ilçesinde denize girmek yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

Polat çiftinin şirketleri geri mi verilecek? Mahkemeden kayyum kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.