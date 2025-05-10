Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR verileri paylaştı! İşte en çok personel aranan meslekler
Bakan Fidan suikast girişimine uğradığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

Mersin'de Trafik Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Mersin'de Trafik Ekiplerine Sürpriz Kutlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli'deki öğrenciler ve minibüsçüler, trafik ekiplerinin haftasını sürpriz bir etkinlikle kutladı. Meşalelerle karşılanan trafik ekiplerine pasta kesilerek teşekkür edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler ve minibüsçüler trafik ekiplerinin haftasını sürpriz bir etkinlikle kutladı. Kaza anonsuyla Kocahasanlı Anadolu Lisesine gelen ekipler meşaleler ve alkışlarla karşılandı, ardından kutlama pastası kesildi.

Öğrenciler ve servis şoförleri, emniyet ve jandarma ile görüşerek trafik ekiplerine bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek yardım istedi. Bunun üzerine polis ve jandarma trafik ekipleri, kurumlar tarafından kaza anonsuyla okul önüne gönderildi. Öğrenciler, öğretmenler ve minibüsçüler bölgeye intikal eden trafik ekiplerini meşaleler eşliğinde alkışlarla karşıladı. Etkinlikte hep birlikte kutlama pastası da kesildi.

Trafik ekipleri kutlamada bir araya gelen öğrenci ve minibüsçülerden oluşan topluluğa, kask kullanımı, emniyet kemeri başta olmak üzere bilgiler verdi.

Minibüsçülerden İlyas Kıl, "Trafik ekiplerinin trafik haftasını kutlamak için öğrenci arkadaşlarımızla beraber, Kocahasanlı Minibüsçüleri olarak gönüllerini şen etmek için, ikramda bulunmak, sürpriz yapmak için böyle bir program düşündük. Normalde onlar bizi düşünüyor. Trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Şuan ki trafik yoğunluğu, nüfus yoğunluğundan dolayı aşırı bir kalabalık var ilçemizde. Onlar bizim için çalışıyorlar. Bir gün de olsa, yarım saat, 1 saatte olsa biz de onlar için bir uğraş verelim dedik. Böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Öğrencilerden Zehra Şahin ise "Her zaman onları gönülden seviyoruz. Çünkü her zaman bizler için hizmet ediyorlar. Bizleri her daim koruyorlar. Bende açıkçası heyecanlıyım. İleride de bu mesleğe sahip olmayı çok istiyorum. Onların bir meslektaşı olmayı çok istiyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

Jesus'u şampiyon yapan yıldız Galatasaray'a geliyor
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.