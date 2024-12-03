Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum: Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı

Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum! Esad'a önemli bir çağrısı var

 Suriye'de 'Meksika Açmazı': MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında karar belli oldu! İşte verilen ceza

Mersin'de Trafik Denetim Seferberliği: 120 Personel ile 34 Noktada Kontrol

Mersin'de Trafik Denetim Seferberliği: 120 Personel ile 34 Noktada Kontrol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Emniyet Müdürlüğü, trafikte güvenliği arttırmak amacıyla il genelinde 120 personel ile denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 1.421 araç kontrol edildi ve 345 araca toplam 521 bin 29 TL ceza kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, koordineli olarak il genelinde bulunan kavşak ve yaya geçitlerinde, trafikte güvenliği arttırmaya yönelik 34 farklı noktada 120 personel ile bilgilendirme ve denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında bin 421 araç kontrol edildi, 345 araca farklı ihlaller nedeniyle toplam 521 bin 29 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik güvenliği ile alakalı toplumsal bilinci arttırmak için 2 bin 101 kişiye bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün, yayalar ve sürücüler için güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yıllık kira artış oranı belli oldu
img

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
img

Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.