Mersin'de Su Borusu Patladı, Siteler Sular Altında Kaldı

MERSİN'de içme suyu borusunun patlaması sonucu oluşan su baskınında bir sitenin duvarı devrildi.

Tarsus ilçesindeki Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde su borusunun patlaması sonucu su baskını meydana geldi. Cadde üzerindeki üç sitenin bahçesi tamamen sular altında kalırken, bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Taşkın nedeniyle çevredeki caddelerde bulunan park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye MESKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgedeki suyu tamamen keserek çevreyi trafiğe kapattı. Ekiplerin tahliye ve onarım çalışması devam ediyor.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),