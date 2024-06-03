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Mersin'de Sıcak Havadan Bunalan Vatandaşlar Serinlemek İçin 'Bici Bici' Yiyor

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Mersin'de sıcak hava uyarısı yapılan kentte sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Vatandaşlar gölgeliklere sığınarak ve 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı. Hayvanlar da serinlemek için suya girip ağaç gölgelerinde konakladı.

Mersin'de sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar gölgeliklere sığındı, kimileri de 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkililerinin sıcak hava uyarısı yaptığı kentler arasında yer alan Mersin'de sıcaklık 40 dereceyi buldu. Kent merkezinde termometreler zaman zaman 40 dereceye kadar çıkarken, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğu belirtildi. Sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar park ve bahçelerde ağaç gölgelerine sığınarak güneşten korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise muhallebi, buz püresi, nişasta, gül suyu ve şerbet ile yapılan 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı. İşleri gereği dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise zaman zaman gölgeliklerde molalar verdi.

Sıcak havadan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Ulu Cami avlusunu mesken edinen güvercinler ise leğenlere konulan sudan gerek içerek gerekse içine girerek serinlemeye çalıştı. Kimi güvercinler de ağaç gölgelerinde konakladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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