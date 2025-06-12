Mersin'de Seyir Halinde Tır Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de seyir halindeki bir tırda çıkan yangında, kabin kısmı alev alev yanarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tır alev alev yandı

MERSİN - Mersin'de seyir halindeki tırda yangın çıktı, kabin kısmı alev alev yanarak küle döndü.

Olay, Mezitli ilçesi sınırlarında Mersin-Erdemli arasında otoyalda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otoyoldan seyir halinde olan bir tırdan dumanlar gelmeye başladı. Sürücünün aracı sağ şeride çekip inmesinin hemen ardından kabini alevler sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, diğer sürücülerden temin edilen yangın tüpüyle alevlere müdahale edildi ancak alevler söndürülemedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak tırın kabini kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.