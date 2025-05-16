Mersin'de Özel Bireyler Temsili Askerlik Görevini Yerine Getirdi

Mersin'de Özel Bireyler Temsili Askerlik Görevini Yerine Getirdi
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Mersin'de özel bireyler, bir günlük temsili askerlik görevini yemin ederek tamamladı. Aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikte, jandarma personeli eşliğinde üniforma giyip, yemin etmenin sevincini yaşadılar.

Mersin'de özel bireyler 1 günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin ederek asker olmanın sevincini yaşadı.

Mersin'de 'Temsili Askerlik' uygulaması kapsamında özel gençler bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı. Aileleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığına gelen özel bireyler, jandarma personelince karşılandı. Önce kayıt kabul işlemleri yapılan asker adayları, daha sonra saç tıraşı olup, görevli personel eşliğinde üniformalarını giyerek asker olmanın ilk adımını attı. Adaylar, yürüyüş eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti. Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okuyan özel bireyler, 1 günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin ederek bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı. Törenin ardından özel gençlere temsili terhis belgeleri takdim edildi. Aileler duygu dolu anlar yaşarken, evlatlarının bu özel gününde yanlarında olmanın mutluluğunu paylaştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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