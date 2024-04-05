Mersin'de ORKÖY faaliyetleri kapsamında 30 üniteye 4 milyon 200 bin TL fenni arıcılık desteği sağlandı

Mersin'de, ORKÖY faaliyetleri kapsamında 30 üniteye 4 milyon 200 bin TL fenni arıcılık desteği sağlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlı ile Orman Genel Müdürlüğünün hedef ve politikaları çerçevesinde orman köylerinin yerinde kalkınmasını ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kırsalda yaşayan vatandaşların ekonomik yönden kalkınması, yerinde kalkınmayı desteklemek, üretimi teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 2024 yılı ORKÖY faaliyetleri kapsamında 30 üniteye 4 milyon 200 bin TL fenni arıcılık desteği sağlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce kredi desteklemelerinin gelecek yıllarda artarak süreceği bildirildi. - MERSİN