6. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan 6. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası kazananlara ödüllerin verdiği tören ile tamamlandı.

Kura çekimleriyle başlayan turnuva, balıkçıların birincilik adına oltasını Akdeniz'in mavi sularına atmasıyla sürdü. Turnuvada, resmi sirkülerdeki boyutlara göre en çok balığı tutan ilk 3'e ödül verildi. Sabaha kadar süren olta atan yarışmacılarda birinciliği Osmaniye'den gelen Hunter Team aldı. Osman Aksoy ve Ertuğrul Kıraner ikilisi tuttuğu 13 balıkla 20 bin TL'lik ödüle hak kazandı. İkincilik ödülü bireysel olarak katılan Yakup Yıldız ve Melih Yaman'ın oldu. Toplam 10 balık tutan ekip 15 bin TL'nin sahibi oldu. 10 bin TL olan üçüncülük ödülü ise Orkinos Team'den Eray Çelik ve Erdal Elma'nın oldu. Ekip toplamda 8 balık tuttu. En büyük balığı tutan ekip ise Osmaniye Surf Casting ekibi oldu. Erkan Akyüz ve Alparslan Kural ikilisi 31 santimetrelik granyoz balığını tutarak 5 bin TL'ye sahip oldu. Ödüller alanda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Kazananlara para ödülünün yanı sıra balık plaketi, madalya ve balık malzemelerinin olduğu bir çanta da verildi. Sponsorlara da plaket verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın başarılı geçtiğini söyleyerek, "Gayet güzeldi. Altın kancanın bu yıl altıncısı düzenlendi. Mersin dışında 4 farklı ilden Adana, Osmaniye, Bursa ve Kocaeli'den yarışmacılar katıldı. 85 farklı kulvarda, 85 takım, toplamda 170 yarışmacı yarıştı. Çok güzel bir alanda çok güzel bir etkinlik oldu. Yarışmacılardan ve katılımcılardan çok güzel dönüşler var. Büyük bir ilgi oldu. Herkes gayet memnun" dedi.

AKOB-DER Başkanı Serkan Koç ise sabaha kadar süren turnuvanın oldukça keyifli geçtiğini belirterek, "Bizler için de Mersin için de güzel bir turnuva oldu. Beklenilen sonuç buydu. Güzel bir ambiyansımız oldu. Farklı illerden katılımlar oldu" diye konuştu.

Büyükşehir belediyesinin desteklerinin kendileri için önemine değinen Koç, "Mersin Büyükşehir Belediyemiz de bu yıl altın kanca serimizde varlığını göstererek, ilimizi daha ileri taşımış oldu. Bir belediyenin büyüklüğünü ve olmazsa olmazlığını bir kez daha göstermiş oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'den gelen ve turnuvanın birincisi olan Hunter Team ekip başkanı Ertuğrul Kıraner, "Daha önce de bir yarışmada birinci olduk. Kendimizi ispat etmemiz gerekiyordu. Burada da birinci olarak ilk şampiyonluğumuzun tesadüf olmadığını göstermiş olduk. Her şey dört dörtlüktü. Hiçbir eksik yoktu. Gayet güzeldi. Memnun olduk. Güzel bir yarışma oldu" şeklinde konuştu.

Bireysel olarak katılan ve ikincilik ödülünü alanlardan Melih Yaman ise "Duygularımı tarif edemem. Çünkü biz bu olaya gönül verdik. Sadece bizim ilimizde değil 71 ilde bu hobiyi icra ediyoruz. Bu yıl nasip oldu ikinciliği aldık. Çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir özveri ile çalıştılar. Beklemediğimiz bir ambiyans yaşattılar" dedi. - MERSİN