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Mersin'de Öğrenciler Ormanlık Alanı Temizledi

Mersin'de Öğrenciler Ormanlık Alanı Temizledi
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Mersin'de 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde öğrenciler, ormanlık alanda temizlik yaparak yangın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Vali Atilla Toros'un katılımıyla yapılan etkinlikte, orman içindeki çöpler toplandı ve ağaçların alt dalları budandı.

Mersin'de öğrenciler ormanlık alanda temizlik yaptı

MERSİN - Mersin'de öğrenciler, 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde ormanlık alanda temizlik yaptı. Vali Atilla Toros'un katılımıyla yangına sebebiyet verebilecek çöpler toplandı, alt dal budaması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi İnsu mevkinde gerçekleşen etkinlikte torbalarca çöp toplandı. Vali Atilla Toros, il protokolü ve çeşitli okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, ormanlık alanda yangına sebebiyet verebilecek çöpler toplandı. Orman işçileri tarafından ağaçlar budandı.

Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası ile orman yangınlarının önlenmesi, orman yangınlarının sayısı ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararının en aza indirilmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarına karşı bilincin oluşmasının amaçlandığını söyledi. Ataş, "Orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerinin bitişiğinde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması ve çöplerin temizlenmesi neticesinde orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalar ile ormanlarımız, yerleşim yerleri ve tarım alanları, yangılara karşı daha dayanıklı hale gelmektedir. Aslında bu çöpleri atmasak, hiç toplamak zorunda kalmayız. Buradaki gençlerin bugün bizimle birlikte orman gönüllüsü olarak bir daha yerlere çöp atılmamasını sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Toros ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte Emirler Mahallesi İnsu mevkiindeki ormanlık alanda çöp topladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de alt dal budaması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - Yerel
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