Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Mersin'de Motosikletle Koç Taşıma Olayı

Mersin'de Motosikletle Koç Taşıma Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yoğun trafikte kucağında koç taşıyarak dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Mersin'de bir motosikletlinin akan trafikte koç taşıması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün Erdemli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir kişi, motosikletiyle koç taşıdı. Akan trafikte kucağına koyduğu hayvanı uzun süre bu şekilde götüren sürücünün o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bulvar üzerinde yaklaşık bir kilometre boyunca giden motosikletli daha sonra Tabiye Mahallesi'ne dönerek gözden kayboldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.