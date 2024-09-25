Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Şok Uygulama: 114 Ceza Kesildi

MERSİN'de 250 ekip ile 20 noktada motosiklet sürücülerine yönelik 'şok uygulaması' gerçekleştirilirken; kurallara uymayan, eksiklikleri tespit edilen 114 motosiklet sürücüsüne 859 bin 290 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile arananların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi. Kentin 20 noktasında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamaya 80 ekipten oluşan 250 polis katıldı. Yapılan şok uygulamalarda; 1674 motosiklet kontrol edilirken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 5 motosiklet trafikten men edildi. 3 hacizli/yakalamalı motosiklet yakalandı. Eksiklikleri tespit edilen 114 motosiklet sürücüsüne 859 bin 290 lira idari para cezası uygulandı. 1 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 40 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması olan 465 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN