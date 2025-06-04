Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak birtakım levhalara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak levhalara böyle çarptı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak levhaya çarpıp yaralandı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Hızla gelen motosikletli kaldırıma çıkarak levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönüp yerde kalan sürücüyü görenler sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Yerel
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