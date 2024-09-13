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Mersin'de minibüste baygınlık geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bindiği minibüste baygınlık geçiren yolcu, minibüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Şoför, acil ikaz lambalarını yakarak Bozyazı Devlet Hastanesine doğru hareket etti. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bindiği minibüste baygınlık geçiren yolcu, minibüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Bozyazı-Anamur arasında yolcu taşıma minibüsünde meydana gelen olayda, 33 C 3518 plakalı minibüs şoförü Muhsin Karain, Anamur'dan yolcuları alarak Bozyazı'ya doğru hareket etti. Bozyazı Liman durağına geldiğinde araçta bulunan yolculardan 35 yaşındaki A.G. rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Yolcuların da uyarmasıyla durumun ciddi olabileceğini düşünen şoför, trafikte acil ikaz lambalarını yakarak Bozyazı Devlet Hastanesine doğru hareket etti.

Hastayı acil servisine yetiştiren sürücü, durumu sağlık görevlerine bildirdi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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