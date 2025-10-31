Haberler

Mersin'de Madde Bağımlılığına Karşı Bisiklet Etkinliği

Mersin Muhtarları Yerel Yönetimlerle Dayanışma Derneği, madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla 'Maddeye Karşı Pedal Çeviriyoruz, Geleceğimizi Koruyoruz' adlı bisiklet etkinliği düzenleyecek.

Mersin Muhtarları Yerel Yönetimlerle Dayanışma Derneği (MUYED) Başkanı ve Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, madde bağımlılığı ile mücadeleye dikkat çekmek ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla 'Maddeye Karşı Pedal Çeviriyoruz, Geleceğimizi Koruyoruz' etkinliği düzenleyeceklerini açıkladı.

Dernek yöneticileri ve bisiklet toplulukları temsilcileriyle bir araya geldiği basın toplantısında konuşan Dindar, madde bağımlılığıyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Muhtarlar olarak hem mahallelerin sesi olduklarını hem de toplumsal konularda aktif rol üstlendiklerini kaydeden Dindar, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bağımlılıkla mücadeledeki kararlı duruşuna ve Mersin Valisi Atilla Toros'un sahadaki çalışmalarına teşekkür eden Dindar, kentin huzuru için emniyet teşkilatının son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonların önemine dikkat çekti.

Toplantıda bisiklet dernekleri ve muhtarlar da düşüncelerini paylaşarak etkinliğe destek verdi. Etkinliğin pazar günü saat 10.30'da Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahalle Muhtarlığı önünden başlayacağı ve yaklaşık 2,5 km'lik parkurun ardından tekrar aynı noktada tamamlanacağı bildirildi.

Dindar, "Her pedal darbesi, bağımlılığa karşı bir umut, geleceğe atılan bir adımdır" diyerek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. - MERSİN

