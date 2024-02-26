Mersin'de Macera Parkında Salıncağın Platforma Çarpması Sonucu Genç Kızın Ayağı Kırıldı

Mersin'de bir macera parkındaki salıncağın platforma çarpması sonucu salıncaktaki genç kızlardan birinin ayağı kırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten işletme koordinatörü, salıncağın güvenlik sistemi ile çalıştığını, elektrik kesintisi ya da başka bir sorun yaşanmış olabileceğini söyledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesindeki bir macera parkına giden iki kız arkadaş, eğlenmek amacıyla salıncağa bindi. Görevlinin serbest bıraktığı salıncak, platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle salıncakta bulunan kızlardan S.Y'nin ayağı kırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan S.Y tedavi altına alındı.

"Salıncak güvenlik sistemi ile çalışıyor, elektrik kesintisi ya da başka bir sorun yaşanmış olabilir"

Parkın koordinatörü Feridun Özdemir, salıncağın güvenlik sistemiyle çalıştığını anlattı. Salıncağın harekete geçebilmesi için platformun anahtarlama sistemi olan switche temas etmesi gerektiğini belirten Özdemir, "Güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra arkadaşımızı platforma aldık. Platform sıfıra dayanmadığı zaman sistem açmıyor. Platform aslında merdiven. Salıncağa binebilmek için o merdivene çıkıyor arkadaşlarımız. Biz o merdivenden arkadaşlarımızın yeleklerini bağlıyoruz. Sonra o platformu sıfır noktasına dayıyoruz. Sıfır noktasına dayamazsak kontrol noktası çalışmıyor. Burada elektrik kesintisi olabilir, farklı bir şey olabilir. Olay esnasında benim arkam dönüktü. Sonra da üzücü bir olay oluyor" dedi.

"Maddi ve manevi süreç içerisinde firma olarak arkadaşımızın yanında olacağız"

Platform çekilmeden sistemin çalışmaması gerektiğini savunan Özdemir, kaza sonrası ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdiklerini ifade etti. İki kişiden birinin taburcu edildiğini diğerinin ise tedavisinin sürdüğünü vurgulayan Özdemir, "Hastanede kendisiyle birebir ilgilendik. Şu an sağlık durumu iyi. Sol ayağına bir platin takıldı, kırık var. Maddi ve manevi süreç içerisinde firma olarak arkadaşımızın yanında olacağız" diye konuştu. - MERSİN