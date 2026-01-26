Haberler

Bozyazı'da kurtların köye indiği anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah saatlerinde yerleşim alanına inen 3 kurt, güvenlik kameralarına yansıdı. Kurtlar, bir evin önünde yiyecek ararken görüntülendi.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde sabah saatlerinde köye inen 3 kurt, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Elmakuzu Mahallesi Galaba mevkiinde yerleşim alanına kadar yaklaşan kurtlar, bir evin önünde yiyecek aramaya başladı. Bir süre evin önünde bekleyen kurtlar daha sonra tekrar doğal alanlarına döndü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Mehmet Akif AYTEN/BOZYAZI (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı