Bozyazı'da kurtların köye indiği anlar kamerada

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde sabah saatlerinde köye inen 3 kurt, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Elmakuzu Mahallesi Galaba mevkiinde yerleşim alanına kadar yaklaşan kurtlar, bir evin önünde yiyecek aramaya başladı. Bir süre evin önünde bekleyen kurtlar daha sonra tekrar doğal alanlarına döndü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Mehmet Akif AYTEN/BOZYAZI (Mersin),