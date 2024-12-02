Mersin'de Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin'de 2024-2025 Yılı Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürü, kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri katıldı. Vali Pehlivan, kış mevsiminde vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için kamu kurum ve kuruluşlarının müşterek gayretle çalışacaklarını belirterek, kışın trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, korunması, ulaşım, eğitim, sağlık, elektrik, su, doğalgaz, iletişim, sosyal hizmetler gibi bütün kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak kış mevsimine hazırlandığını söyledi.

Kurum yetkililerinin birer sunum yaptığı toplantıda, kış mevsiminin sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği çalışmalara yönelik planlamalar madde madde ele alındı, yol güzergahlarının durumuna ve riskli bölgelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, kurumların yürüteceği iş ve işlemler, işbirliği ve koordinasyonu gerektiren hususlar belirlendi.

Toplantıda alınan kararlar

Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısında alınan kararların bazıları ise şöyle; "Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda Mut ilçesi Sertavul Geçidi gibi alternatif güzergahı bulunmayan yollarda, karayolu elverişli hale gelinceye kadar bu güzergahları kullanacak olan taşıtlar uygun yerlerde bekletilecektir. Bu süre içerisinde dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların ve otobüslerin karayoluna çıkışlarına izin verilmeyecek, gerekli diğer tedbirler ilgili kurumlarla koordine edilerek alınacaktır. Karayolu güzergah ve geçitlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda iller arasında koordinasyon valiliğimiz (GAMER) kanalıyla sağlanacaktır. Otoyolun Tekir-Tarsus arasının veya eski D-750 karayolunun birinin trafiğe kapanması halinde birbirinin alternatif güzergahı olarak kullanılacak bu yollardan en az birinin açık bulundurulması sağlanacaktır. Karayolu üzerindeki dinlenme tesis işletmecileri ve yöneticileriyle koordinasyon kurularak tesiste bulunan iletişim araçları vasıtasıyla sürücüler hava, yol ve trafik şartları konusunda bilgilendirilecektir. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardımın ulaştırılması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait tesislerden istifade edilmesi sağlanacaktır. Tescil edilmiş olsun veya olmasın kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile A türü yetki belgesine sahip otomobillerde, 1 Aralık 2024 ve 1 Nisan 2025 tarihleri arasında ilimizde kış lastiği takılacaktır. Güzergahlarında ve Pozantı istikameti otoyolda kış lastiği kullanmak zorunlu olacak, bu yolları kullanan hususi otomobil türü araçların ise kış lastiği zorunluluğu bulunmamakla birlikte araçlarında zincir bulundurmaları konusunda ilçe kaymakamlıkları ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından ilgililere duyuru yapılacaktır. Ayrıca 1 Aralık ve takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında Erdemli-Ayrancı-Karaman il yolu ile Silifke-Kırobası-Karaman il yolu trafiğe kapatılacaktır." - MERSİN