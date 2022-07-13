Mersin'de 79 yaşındaki kayıp şahıs 30 saat sonra sağ bulundu Mersin'de 79 yaşındaki kayıp şahıs 30 saat sonra sağ bulundu Mersin'in Silifke ilçesinde dün sabah kaybolduğu bildirilen 79 yaşındaki şahıs, 30 saat sonra evine 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda sağ salim bulundu. Mersin'de 79 yaşındaki kayıp şahıs 30 saat sonra sağ bulundu MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde dün sabah kaybolduğu bildirilen 79 yaşındaki şahıs, 30 saat sonra evine 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda sağ salim bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Fazıl Çukurlu'nun yakınları, yaşlı adamdan 12 Temmuz günü saat 10.00'dan bu yana haber alamadıklarını belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yürütülen arama çalışmalarının 30. saatinde, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yaşlı adamın önce bastonu, ardından da kendisi sağ-salim bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Fazıl Çukurlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi. İhlas Haber Ajansı / Yerel Mersin Genel Yerel Haberler

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