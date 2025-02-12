Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Kurultay soruşturmasında CHP'nin başını Kılıçdaroğlu yakmış
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Mersin'de Kan Bağışları Yüzde 10 Arttı

Mersin'de Kan Bağışları Yüzde 10 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 2024 yılında toplam 66 bin 675 ünite kan bağışı alınırken, 2025 Ocak dönemi bağışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Ülke genelinde en fazla bağış 25-44 yaş aralığındaki bireylerden alındı.

Mersin'de, 2025 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 6 bin 893 ünite kan bağışı alınırken, 2024 yılında 56 bin 155 bağışçının toplam 66 bin 675 ünite kan bağışında bulunduğu bindirildi.

Kızılay'dan alınan bilgiye göre, Mersin'de 2024 yılı demografik bilgilerinden yaş dağılımına bakıldığında en çok yüzde 55,58 ile 25- 44 yaş aralığındaki kişiler kan bağışlarken, sırasıyla yüzde 29,44 ile 45-64 yaş ve yüzde 14,98 ile 18-24 yaşındakiler bağış yapıyor. Kan bağışlayanların yüzde 91,54'i erkeklerden, yüzde 8,46'sı kadınlardan oluşuyor.

Eğitim durumuna göre ise kan bağışında bulunanların yüzde 32,86'sını lise mezunları oluştururken, bu oranı sırasıyla yüzde 21,14 lisans, yüzde 19,22 ilkokul, yüzde 12,21 ortaokul ve yüzde 11,31 ile ön lisans mezunları takip ediyor.

Mersin'de ilk kez kan bağışında bulunanların sayısı ise 14 bin 44 kişi oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
img

Yeşil sahalarda korkutan anlar: Kanlar içinde yerde kaldı
img

ABD'nin iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.