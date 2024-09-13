Mersin'de Kadın Kurye, Özveriyle İşini Sürdürüyor

Mersin'de 35 yaşındaki Bahar Çiçek, bir yandan motosikletli kuryelik yaparak geçimini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da mesaisinin ardından ev işlerini yürütüyor. Günün 12 saatini motosiklet üzerinde sipariş dağıtarak geçiren Çiçek, yaz kış demeden işini özveriyle sürdürüyor.

Mersin'de yaşayan bir çocuk annesi Bahar Çiçek, eşinden boşandıktan sonra geçimini sağlamak için kuryelik yapmaya başladı. Her gün saat 09.00'da işe başlayan Çiçek, günün 12 saatini motosiklet üzerinde geçirerek, günde ortalama 45 paket dağıtıyor. Kuryelik mesleği, genellikle erkeklerin tercih ettiği bir sektör olarak bilinse de Çiçek, bu alanda bir kadın olarak dikkat çekiyor. Çiçek, her gün karşılaştığı zorlukları ve engelleri aşarak işini büyük bir özveriyle yapıyor. Özellikle siparişin teslimatında yaşanan aksaklıklarda kadın kurye olarak eleştirilmesi, Çiçek'i oldukça zorluyor. Ancak, bu olumsuzluklara rağmen Çiçek, erkek kuryelerden daha iyi bir performans sergileyerek, işini en iyi şekilde yapmayı sürdürüyor. Gün boyu motosiklet üzerinde sipariş dağıtan Çiçek, mesaisinin ardından ev işlerini ve çocuğunun bakımıyla ilgileniyor.

"Trafikte hem sözlü, hem de fiziksel tacize maruz kalabiliyoruz"

Çalışma saatleri esnek olduğu için 2 yıldır kuryelik yaptığını belirten Çiçek, "Çok zorlukla karşılaşıyoruz. Kötü hava şartları nedeniyle yazın çok sıcak, kışın yağmur çamur bizi çok zorluyor. Normal bir sürücünün bir ayda katettiği yolu, biz bir veya iki gün içinde katediyoruz. Günde 200 kilometreye kadar yol yapıyoruz. Bir kadın için çok daha zor. Maalesef bir kadının trafikte var olmasından rahatsız olan insanlar var. Bu yüzden trafikte hem sözlü, hem de fiziksel tacize maruz kalabiliyoruz. Bunun için de kendimizce yöntemler geliştirip kaçınmaya çalışıyoruz. Ekipmanlar giyerek kadın olduğumuzu gizliyoruz" dedi.

"Eğer bir kadın kurye iseniz daha çok çabalamanız lazım"

Günde 12 saat çalıştığını ve haftada bir gün izin yaptığını ifade eden Çiçek, "Eğer bir kadın kurye iseniz daha çok çabalamanız lazım. Bir erkek kuryenin yaptığı şeyler normal karşılanırken, siz kadın olduğunuz için 'o kadın ya, o yüzden böyle oldu' diyebiliyorlar. Bizim o yüzden performans olarak her zaman daha ileride olmamız lazım. Çalıştığım firmada iki kadın kuryeyiz; kendimizi göstermek zorundayız. Hem kişisel bakımımıza devam etmek zorundayız, hem evimizin temizliği ve çocuklarımızın bakımına özen göstermek zorundayız, hem de işimize odaklanmamız lazım. Evin düzenini, yemeğini sağlayan da benim, evin geçimini sağlayan da benim. Bu noktada iki görevi birden üstlenmek eminim bütün kadın kuryeler için çok zor oluyordur. Bir sipariş paketinde yaşanan aksaklıkla ilgili sorun olduğunda 'kadın kurye olduğu için böyle oldu' diyebiliyorlar. Halbuki birçok erkek kuryeden daha iyi bir performansla çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN